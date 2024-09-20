GRAVE INCIDENTE SULLA SP57 TRA PATERNÒ E RAGALNA : COINVOLTO UN MEZZO A DUE RUOTE, STRADA CHIUSA

AGGIORNAMENTO ORE 23.00Grave incidente sulla SP57: un 46enne in condizioni critiche trasferito al San Marco di CataniaUn grave incidente si è verificato questa sera lungo la Strada Provinciale 57, not...

AGGIORNAMENTO ORE 23.00

Grave incidente sulla SP57: un 46enne in condizioni critiche trasferito al San Marco di Catania

Un grave incidente si è verificato questa sera lungo la Strada Provinciale 57, nota come "strada vecchia", che collega Paternò a Ragalna.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente ha coinvolto un mezzo a due ruote, il cui conducente, un uomo di 46 anni, ha perso il controllo del Scarabeo 125 per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri.

Dopo una rovinosa caduta a terra, l'uomo è stato soccorso sul posto dai sanitari, giunti con due ambulanze.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi e, dopo le prime cure, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Marco di Catania, dove si trova attualmente ricoverato per gli accertamentie le cure del caso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dell'area.

Al momento, la Strada Provinciale 57 è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Le autorità invitano gli automobilisti a utilizzare percorsi alternativi.

Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nelle prossime ore.

