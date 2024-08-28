GRAVE INCIDENTE SULLA SS 121. SCONTRO TRA DUE AUTO, UNA SI RIBALTA. FERITI E LUNGHE CODE

28 Agosto 2024. Nel pomeriggio di oggi, un grave incidente si è verificato sulla superstrada 121, nel tratto compreso tra lo svincolo di Piano Tavola e quello di Misterbianco, in direzione Catania.Sec...

28 Agosto 2024. Nel pomeriggio di oggi, un grave incidente si è verificato sulla superstrada 121, nel tratto compreso tra lo svincolo di Piano Tavola e quello di Misterbianco, in direzione Catania.

Secondo le prime informazioni, lo scontro ha coinvolto due automobili, una delle quali si è ribaltata.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi, due ambulanze del 118 e si e reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di sicurezza e per prestare assistenza ai coinvolti nell’incidente.

Al momento, non sono ancora disponibili dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

L’incidente sta causando forti disagi alla viabilità, con lunghe code che si sono formate lungo la superstrada in entrambi sensi di marcia.

Gli automobilisti sono stati invitati a prestare massima attenzione e, se possibile, a scegliere percorsi alternativi per evitare ulteriori ritardi.