Grave incidente sulla SS 121: traffico bloccato verso Paternò, soccorsi sul posto

🔴 AGGIORNAMENTO

È stato pubblicato un nuovo articolo con il bilancio definitivo dell’incidente: cinque feriti, tutti in codice giallo.

👉 Apri l’articolo aggiornato su 95047.it

https://www.95047.it/grave-incidente-sulla-ss-121-verso-paterno-cinque-feriti-coinvolti-anche-tre-minori/

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio 2026, lungo la superstrada SS 121, nel tratto compreso prima dello svincolo di Valcorrente, in direzione Paternò.

Secondo le prime informazioni, il sinistro sarebbe avvenuto intorno alle ore 18.15 e avrebbe coinvolto almeno due autovetture. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Il bilancio provvisorio è di almeno due feriti; tra le persone coinvolte ci sarebbe anche un minore. Al momento non sono note le condizioni dei feriti.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, impegnate nelle operazioni di soccorso e assistenza.

A causa dell’incidente, la circolazione risulta bloccata nel tratto interessato, con forti disagi al traffico.

Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.

Questo articolo è stato superato da un aggiornamento più recente.