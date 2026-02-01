Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio 2026, lungo la superstrada SS 121, nel tratto precedente allo svincolo di Valcorrente, in direzione Paternò.Seco...

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio 2026, lungo la superstrada SS 121, nel tratto precedente allo svincolo di Valcorrente, in direzione Paternò.

Secondo quanto confermato, il sinistro è avvenuto intorno alle ore 18.15 e ha coinvolto due autovetture, una Fiat 500 e una Toyota. La dinamica dell’incidente è al momento in fase di accertamento.

Il bilancio è di cinque feriti: un neonato, un bambino, una bambina e due donne. Tutte le persone coinvolte sono state soccorse in codice giallo.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure e trasferito tutti i feriti all’ospedale San Marco di Catania.

Presenti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi di rito e negli accertamenti necessari per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

A causa del sinistro, la circolazione è rimasta bloccata nel tratto interessato, con forti disagi al traffico e lunghe code in direzione Paternò.

Grave incidente sulla SS 121 verso Paternò: cinque feriti, coinvolti anche tre minori

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.