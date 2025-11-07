Grave incidente sulla SS 284 a Scalilli, camion si ribalta: elisoccorso sul posto

AGGIORNAMENTOSecondo le prime informazioni, il conducente — un 66enne di Belpasso — avrebbe riportato diversi traumi, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. I rilievi e la gestione del traffico, ri...

A cura di Redazione 07 novembre 2025 11:01

Condividi