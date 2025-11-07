Grave incidente sulla SS 284 a Scalilli, camion si ribalta: elisoccorso sul posto
AGGIORNAMENTOSecondo le prime informazioni, il conducente — un 66enne di Belpasso — avrebbe riportato diversi traumi, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. I rilievi e la gestione del traffico, ri...
AGGIORNAMENTO
Secondo le prime informazioni, il conducente — un 66enne di Belpasso — avrebbe riportato diversi traumi, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.
I rilievi e la gestione del traffico, rimasto bloccato in entrambe le direzioni, sono stati affidati ai Carabinieri. L’elisoccorso, intervenuto sul posto, è poi ripartito vuoto in direzione di Catania, verso la base del Cannizzaro..
Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 7 novembre 2025, lungo la superstrada 284, in territorio di Paternò, nella zona di Scalilli.
Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, un mezzo pesante sarebbe rimasto coinvolto in un incidente autonomo, finendo fuori dalla carreggiata e ribaltandosi su un fianco dopo aver terminato la corsa nella vegetazione ai margini della strada.
Non risulterebbero coinvolti altri veicoli.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza ed i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente del camion.
Considerata la gravità delle ferite riportate, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato nei pressi dello svincolo di Scalilli.
Al momento non si hanno informazioni sulle ferite riportate.
La circolazione lungo la SS 284 sta subendo pesanti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra Paternò e Adrano.
(Articolo in aggiornamento)