GRAVE INCIDENTE SULLA SS121, 3 FERITI
AGGIORNAMENTOTre i feriti, i quali viaggiavano insieme nella stessa vettura, per fortuna non gravi , sono stati trasferiti all'ospedale, una ragazza al pronto soccorso del Policlinico di Catania e le...
AGGIORNAMENTO
Tre i feriti, i quali viaggiavano insieme nella stessa vettura, per fortuna non gravi , sono stati trasferiti all'ospedale, una ragazza al pronto soccorso del Policlinico di Catania e le altre due al vecchio Garibaldi di Catania per ulteriore accertamenti.
Al momento lunghissime code in direzione Misterbianco
Non nota al momento l'esatta dinamica
FLASH
Grave incidente stradale accaduto questa sera, intorno le ore 21 30, sull SS121 nei pressi dello svincolo Misterbianco- Motta Sant'Anastasia in direzione Catania.
Si è verificato un grave sinistro che ha coinvolto una Lancia Ypsilon, che per cause in via d'accertamento è andata sbattere contro il muro, terminando la sua corsa al centro della carreggiata.
Sul posto tre ambulanze per dare i primi soccorsi ai feriti, di cui al momento non si conoscono le condizioni.
Sul posto, anche i Carabinieri
Al momento superstrada bloccata in direzione Catania, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi dell'incidente.
IN AGGIORNAMENTO