GRAVE INCIDENTE SULLA SS121, AUTO CONTRO GUARDRAIL. SOCCORSI SUL POSTO
Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, 18 maggio 2022 sulla superstrada 121.
Il sinistro che secondo le primissime informazioni ha coinvolto un solo veicolo, si è verificato nei pressi dello svincolo di Valcorrente in direzione Catania.
Per cause in via d'accertamento da parte dei Carabinieri che sono sul posto la Fiat Punto è andata a sbattere violentemente contro il guard-rail terminando la sua corsa in senso contrario di marcia.
Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e di sicurezza del veicolo e due ambulanza del 118 per prestare le prime cure ai feriti.
Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate.
Il traffico è deviato con uscita obbligatoria nello svincolo Valcorrente.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO