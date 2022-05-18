95047

GRAVE INCIDENTE SULLA SS121, AUTO CONTRO GUARDRAIL. SOCCORSI SUL POSTO

A cura di Redazione Redazione
18 maggio 2022 22:21
Cronaca
Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, 18 maggio 2022 sulla superstrada 121.

Il sinistro che secondo le primissime informazioni ha coinvolto un solo veicolo, si è verificato nei pressi dello svincolo di Valcorrente in direzione Catania.

Per cause in via d'accertamento da parte dei Carabinieri che sono sul posto la Fiat Punto è andata a sbattere violentemente contro il guard-rail terminando la sua corsa in senso contrario di marcia.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e di sicurezza del veicolo e due ambulanza del 118 per prestare le prime cure ai feriti.

Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate.

Il traffico è deviato con uscita obbligatoria nello svincolo Valcorrente.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

