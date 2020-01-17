GRAVE INCIDENTE SULLA SS121 FERITI
Grave incidente stradale accaduto questa sera, intorno le ore 21 30, sull SS121 nei pressi dello svincolo Misterbianco- Motta Sant'Anastasia in direzione Catania.
Si è verificato un grave sinistro che ha coinvolto una Lancia Ypsilon, che per cause in via d'accertamento è andata sbattere contro il muro, terminando la sua corsa al centro della carreggiata.
Sul posto tre ambulanze per dare i primi soccorsi ai feriti, di cui al momento non si conoscono le condizioni.
Sul posto, anche i Carabinieri
Al momento superstrada bloccata in direzione Catania, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi dell'incidente.
IN AGGIORNAMENTO