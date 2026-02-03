Grave incidente sulla SS121 in direzione Catania: coinvolte due auto e una moto, lunghe code

Un incidente stradale si è verificato oggi, martedi 3 febbraio 2026, sulla superstrada SS121 in direzione Catania, dopo lo svincolo di Palazzolo, nei pressi di un’area di rifornimento.Secondo le infor...

Un incidente stradale si è verificato oggi, martedi 3 febbraio 2026, sulla superstrada SS121 in direzione Catania, dopo lo svincolo di Palazzolo, nei pressi di un’area di rifornimento.

Secondo le informazioni raccolte, nel sinistro sono rimasti coinvolti due autovetture, un Fiat Doblò e una Opel Corsa, oltre a una moto.

Ad avere la peggio è stato il centauro, che è caduto violentemente sull’asfalto a seguito dell’impatto.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure al motociclista. Successivamente l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Paternò per ulteriori accertamenti sanitari. Fortunatamente, dalle prime informazioni, non avrebbe riportato gravi conseguenze.

L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione: l’Opel Corsa, rimasta ferma al centro della carreggiata, ha determinato il blocco del traffico nel tratto interessato della SS121 in direzione del capoluogo etneo.

La situazione è monitorata per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

