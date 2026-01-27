GRAVE INCIDENTE SULLA SS121, SCONTRO TRA DUE AUTO. FERITI
🔴 AGGIORNAMENTOPermangono forti disagi alla circolazione sulla SS 121 in direzione Catania a causa dell’incidente avvenuto in mattinata.Il traffico risulta ancora fortemente rallentato, con code che...
🔴 AGGIORNAMENTO
Permangono forti disagi alla circolazione sulla SS 121 in direzione Catania a causa dell’incidente avvenuto in mattinata.
Il traffico risulta ancora fortemente rallentato, con code che continuano a partire dallo svincolo di Paternò.
La situazione è in costante evoluzione.
Momenti di forte tensione pochi minuti fa, oggi 27 gennaio 2026, sulla superstrada SS 121 in direzione Catania, dove si è verificato un grave incidente stradale.
Il sinistro è avvenuto subito dopo lo svincolo di Palazzolo.
Due auto si sono scontrate, riportando notevoli danni.
A seguito dell’urto, uno dei veicoli avrebbe terminato la propria corsa effettuando un testa coda, fermandosi in senso contrario di marcia, rendendo la situazione ancora più pericolosa per gli altri automobilisti in transito.
Nel bilancio provvisorio ci sarebbero persone ferite, alcune delle quali in condizioni serie.
Sul posto sono intervenuti tre ambulanze per prestare le prime cure alle persone rimaste coinvolte nel sinistro.
La viabilità risulta fortemente compromessa: la SS 121 è completamente bloccata in direzione Catania, con code che partono già dallo svincolo di Paternò, causando pesanti disagi alla circolazione.
Le forze dell’ordine sono al lavoro per i rilievi e per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.