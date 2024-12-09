GRAVE INCIDENTE SULLA SS121 SOCCORSI SUL POSTO E LUNGHE CODE

Un grave incidente si è verificato oggi intorno alle ore 13:10 sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo Misterbianco Sieli, in direzione Paternò.Stando alle prime informazioni disponibili, il...

Un grave incidente si è verificato oggi intorno alle ore 13:10 sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo Misterbianco Sieli, in direzione Paternò.

Stando alle prime informazioni disponibili, il sinistro ha coinvolto due camion e un’autovettura.

L’impatto, particolarmente violento, ha provocato lo spostamento della Lancia coinvolta, che ha terminato la sua corsa in posizione trasversale sulla carreggiata di sorpasso, bloccando parzialmente il traffico.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi per prestare assistenza alle persone coinvolte. Al momento, non si hanno dettagli sulle condizioni dei feriti.

L’incidente sta causando unghe code, con rallentamenti che iniziano già nei pressi dello svincolo di immissione dalla circonvallazione sulla superstrada. Si consiglia agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi per evitare i disagi.

Seguiranno aggiornamenti sulla situazione del traffico e sulle condizioni delle persone coinvolte.