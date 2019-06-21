95047

GRAVE INCIDENTE SULLA SS192 IN TERRITORIO BELPASSO

21 giugno 2019 09:38
FLASH

Grave incidente questa mattina intorno alle ore 08.00 sulla superstrada 192 nei pressi dello svincolo Motta S.Anastasia in territorio di Belpasso.

Per cause in via d'accertamento, si è verificato uno scontro che ha coinvolto un autoarticolato e due autovetture, una Polo ed una Fiat 500.

Bilancio un ferito, un cittadino Americano, che è stato immediatamente soccorso e trasferito all'ospedale per ulteriore accertamenti.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, per la messa in sicurezza dei mezzi, la Polizia Municipale di Belpasso per i rilievi e l'azienda Sos Strade per la pulizia del manto stradale

Traffico rallentato.

IN AGGIORNAMENTO

