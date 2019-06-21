GRAVE INCIDENTE SULLA SS192 IN TERRITORIO BELPASSO
FLASH
Grave incidente questa mattina intorno alle ore 08.00 sulla superstrada 192 nei pressi dello svincolo Motta S.Anastasia in territorio di Belpasso.
Per cause in via d'accertamento, si è verificato uno scontro che ha coinvolto un autoarticolato e due autovetture, una Polo ed una Fiat 500.
Bilancio un ferito, un cittadino Americano, che è stato immediatamente soccorso e trasferito all'ospedale per ulteriore accertamenti.
Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, per la messa in sicurezza dei mezzi, la Polizia Municipale di Belpasso per i rilievi e l'azienda Sos Strade per la pulizia del manto stradale
Traffico rallentato.
IN AGGIORNAMENTO