GRAVE INCIDENTE SULLA SS284 IN TERRITORIO DI PATERNÒ, FERITI

Grave incidente nella serata di oggi, 22 Aprile 2022 sulla ss284 in territorio di Paternò.

Nello scontro che si è verificato nei pressi dello svincolo Paternò/Scalilli sono rimasti coinvolti tre autovetture, una Fiat Punto, un Audi ed una mercedes.

Lo scontro è stato violentissimo, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per dare le prime cure ai malcapitati , al momento non si conoscono il numero delle persone coinvolti e le loro condizioni di salute.

Per tutti i rilievi e stabilire l'esatta dinamica sono presenti i carabinieri.

Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti, in direzione Adrano la circolazione è interrotta con uscita obbligatoria nello svincolo Paternò/Ragalna.

Notizia in aggiornamento