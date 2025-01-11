AGGIORNAMENTO ORE 21.40Due cittadini stranieri sono rimasti feriti in un grave incidente stradale avvenuto poco prima delle 20:00 sulla superstrada 284, nel tratto compreso tra gli svincoli di Biancav...

AGGIORNAMENTO ORE 21.40

Due cittadini stranieri sono rimasti feriti in un grave incidente stradale avvenuto poco prima delle 20:00 sulla superstrada 284, nel tratto compreso tra gli svincoli di Biancavilla e Adrano.

Le due persone sono state trasportate al Pronto Soccorso dell'ospedale di Biancavilla, ma le loro prognosi non sono ancora note.

GRAVE INCIDENTE SULLA SS284 TRA BIANCAVILLA E ADRANO: SOCCORSI SUL POSTO E TRAFFICO BLOCCATO

Biancavilla, 11 gennaio 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato questa sera poco prima delle 20:00 sulla superstrada 284, nel tratto compreso tra gli svincoli di Biancavilla e Adrano.

Le prime informazioni, ancora frammentarie, riferiscono del coinvolgimento di una sola autovettura che per cause al momento non note si è ribaltata.

Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti i soccorsi, compresi i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell'area.

Si segnala la presenza di almeno due feriti, ma al momento non si conosce la gravità delle loro condizioni.

Per consentire l'intervento in totale sicurezza, il traffico sulla SS284 è stato temporaneamente bloccato, causando disagi alla circolazione.

Le autorità stanno lavorando per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, presenti sul posto per i rilievi del caso.

Ulteriori aggiornamenti seguiranno non appena saranno disponibili nuove informazioni.