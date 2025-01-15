GRAVE INCIDENTE SULLA SUPERSTRADA 284: SOCCORSI SUL POSTO E TRAFFICO BLOCCATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

AGGIORNAMENTO Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 14 sulla superstrada 284, nel territorio di Adrano, coinvolgendo un autocarro e un'automobile. Il bilancio è di una persona ferita:...

AGGIORNAMENTO

Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 14 sulla superstrada 284, nel territorio di Adrano, coinvolgendo un autocarro e un'automobile.

Il bilancio è di una persona ferita: si tratta del conducente dell'auto, un uomo di 45 anni.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.

Un grave incidente si è verificato oggi, 15 gennaio 2025, intorno alle ore 14, lungo la superstrada 284, tra gli svincoli di Biancavilla e Adrano.

Le prime informazioni parlano di un sinistro che ha coinvolto due veicoli: un camion e un'auto, che, a causa del violento impatto, si è ribaltata. I dettagli sulla dinamica dell'incidente sono ancora scarsi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, con ambulanze che hanno prestato assistenza ai feriti, e i vigili del fuoco, chiamati per le operazioni di soccorso e per mettere in sicurezza l'area.

Non sono ancora noti il numero esatto delle persone coinvolte né le loro condizioni di salute.

Il traffico sulla superstrada risulta attualmente bloccato in entrambe le direzioni, creando disagi significativi alla circolazione. Si raccomanda agli automobilisti di evitare la zona e di utilizzare percorsi alternativi fino a quando la situazione non sarà risolta.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.