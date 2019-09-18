GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, AUTO RIBALTATA

FLASHGravissimo incidente questa sera sulla tangenziale di Catania, tra lo svincolo di Gravina e San Giovanni Galermo in direzione Misterbianco.Un uomo di 40 anni alla guida di una Mercedes ha perso i...

Gravissimo incidente questa sera sulla tangenziale di Catania, tra lo svincolo di Gravina e San Giovanni Galermo in direzione Misterbianco.

Un uomo di 40 anni alla guida di una Mercedes ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno liberato il guidatore dall'abitacolo dell'auto, la Polizia stradale e i sanitari del 118.

L'uomo, è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania dove gli è stato assegnato un "codice rosso" a causa delle gravi ferite riportate.

Accertamenti sono in corso per capire la dinamica dello schianto.

Pesanti le ripercussioni sul traffico cittadino, con code che si estendono per chilometri

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI