GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, AUTO SI RIBALTA. TRAFFICO CONGESTIONATO DIREZIONE MESSINA
Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 12 giugno 2023 sulla tangenziale di Catania.Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo San Giovanni Galermo in direzione Messina.Ad essere coinvolti...
Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 12 giugno 2023 sulla tangenziale di Catania.
Il sinistro si è verificato nei pressi dello svincolo San Giovanni Galermo in direzione Messina.
Ad essere coinvolti secondo le prime informazioni più mezzi, a causa del violento impatto una autovettura si è ribaltata.
Sul posto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei veicoli, oltre all'intervento dell ambulanza.
Non sono note al momento la gravità delle ferite riportate dalle persone coinvolte nel sinistro.
Invece il traffico sta subendo notevoli rallentamenti con lunghissime code che iniziano nei pressi dello svincolo Zona industriale