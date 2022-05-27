GRAVE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA. ELISOCCORSO SUL POSTO E TRAFFICO BLOCCATO
AGGIORNAMENTOE' di tre feriti , di questi uno in grave condizioni, il bilancio del grave incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 27 Maggio 2022 nella tangenziale di Catania.Nel sinistro...
AGGIORNAMENTO
E' di tre feriti , di questi uno in grave condizioni, il bilancio del grave incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 27 Maggio 2022 nella tangenziale di Catania.
Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre mezzi, un furgone un camion ed un autovettura.
Sul posto è intervenuto elisoccorso che è atterrato sulla carreggiata per poter trasferire il malcapitato al Cannizzaro di Catania.
Il traffico ha subito notevoli rallentamenti nel tratto interessato dal sinistro.
FLASH
Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 27 Maggio 2022 nella tangenziale di Catania.
Lo scontro si è verificato nei pressi dello svincolo Asse dei servizi in direzione Messina.
Nello scontro secondo le prime informazioni più veicoli, visto la gravita di uno dei feriti si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso che è atterrato sulla carreggiata.
Al momento non si conoscono le condizioni dalle ferite riportate dalle persone coinvolte.
Sul posto i soccorsi con più mezzi, con ambulanze i vigili del fuoco e la Polizia Stradale per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro.
Il traffico al momento sta subendo notevoli rallentanti con traffico fortem7ente rallentato in entrambe le direzioni.