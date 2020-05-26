95047

GRAVE INCIDENTE SULLA VECCHIA SS121, DUE FERITI

26 maggio 2020 22:14
Un grave incidente stradale si e verificato, questa sera, intorno le ore 21.30, sulla vecchia strada SS121 nel tratto compreso tra Santa Maria di Licodia e Paternò.

Ad essere coinvolte  due autovetture una Fiat Panda vecchio modello ed una Nissan Qashqai, feriti i due conducenti dei veicoli, un uomo di 50 anni ed una donna 38 enne entrambi di Centuripe,  che sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale dai sanitari del 118 per le cure del caso.

Secondo le primissime informazioni non sarebbero in gravi condizioni.

Non è stata accertata, ancora, la dinamica del sinistro, sul posto  i carabinieri di Paternò per i rilievi del caso.

IN AGGIORNAMENTO

