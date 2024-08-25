GRAVE INCIDENTE SULL'A18 NEI PRESSI DI ACIREALE: ELISOCCORSO SUL POSTO

AGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTOAggiornamento purtroppo tragico, nello scontro che si e verificato nel pomeriggio di oggi sull'autostrada a18 si registra un morto.Purtroppo i primi soccorritori del 118 si...

Aggiornamento purtroppo tragico, nello scontro che si e verificato nel pomeriggio di oggi sull'autostrada a18 si registra un morto.

Purtroppo i primi soccorritori del 118 si sono resi immediatamente conto della gravità della situazione e hanno iniziato le manovre di rianimazione ma, nonostante tutti gli sforzi e l'intervento dell'elisoccorso si sono dovuti arrendere e i sanitari non ha potuto far altro che dichiararne il decesso.

Non si conoscono al momento le generalità della vittima.

Questo pomeriggio, intorno alle 17:30, si è verificato un grave incidente lungo l'autostrada A18, a circa 2 km dallo svincolo di Acireale in direzione Catania.

Lo scontro ha coinvolto una moto e un'autovettura, anche se le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite. Purtroppo, ad avere la peggio è stato il motociclista, le cui condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto è intervenuto un elisoccorso per trasportare il ferito in ospedale nel minor tempo possibile.

Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sullo stato di salute del centauro.

Nel frattempo, l'incidente ha causato lunghe code in direzione Catania, con disagi per gli automobilisti in transito, rallentamenti che si registrano pure im direzione opposta al sinistro.

La situazione è in continuo aggiornamento, e ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore.