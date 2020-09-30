GRAVE INCIDENTE SULL'A19 NEI PRESSI DI MOTTA SANT'ANASTASIA

FLASHGravissimo incidente stradale si è verificato intorno alle ore 07.30 sull'autostrada a19 Palermo-Catania a circa tre km dallo svincolo di Motta Sant'Anastasia in direzione Catania.Ad essere coinv...

Gravissimo incidente stradale si è verificato intorno alle ore 07.30 sull'autostrada a19 Palermo-Catania a circa tre km dallo svincolo di Motta Sant'Anastasia in direzione Catania.

Ad essere coinvolta una autovettura, una autovettura che per cause in via di accertamento e andata a scontrarsi violentemente contro il guard rail.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i malcapitati dalle lamiere e mettere in sicurezza il mezzo.

Presenti tre ambulanze e gli uomini della Polizia stradale per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti che sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale per le cure del caso

Forti rallentamenti nel tratto interessato dall'incidente, con i mezzi che transitano in un unica corsia

