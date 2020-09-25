GRAVE INCIDENTE SULL'ASSE DEI SERVIZI DI CATANIA, ELISOCCORSO SUL POSTO

FLASHGravissimo incidente intorno alle ore 18.30 , lungo l’asse dei servizi a Catania in direzione aeroporto.Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un sinistro che ha coinvolto una moto, per...

FLASH

Gravissimo incidente intorno alle ore 18.30 , lungo l’asse dei servizi a Catania in direzione aeroporto.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un sinistro che ha coinvolto una moto, per cause da accertare, si è schiantata contro il guardrail.

L'impatto è stato violentissimo, viste le gravi condizioni del motociclista, è stato allertato l'elisoccorso che è intervenuto ed è atterrato sulla carreggiata e trasportato il centauro all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Al momento non si conoscono ne le condizioni ne le generalità del ferito

Al momento la strada risulta bloccata in entrambi sensi di marcia per permettere in tutta sicurezza le operazioni di soccorso

Sul posto diverse ambulanze e le forze dell’ordine

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO