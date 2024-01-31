GRAVE INCIDENTE SULL'AUTOSTRADA CATANIA-PALERMO: SVINCOLO CHIUSO E SOCCORSI IN CORSO

Nella mattinata odierna si è verificato un grave incidente sulla tangenziale di Catania nello svincolo per l'immissione sull'autostrada Catania-Palermo.Le informazioni attualmente disponibili sono fra...

Nella mattinata odierna si è verificato un grave incidente sulla tangenziale di Catania nello svincolo per l'immissione sull'autostrada Catania-Palermo.Le informazioni attualmente disponibili sono frammentarie, ma sembra che almeno due veicoli siano coinvolti, di cui uno capovolto.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, con diverse ambulanze presenti, e è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per operazioni di soccorso e ripristino della sicurezza.

Al momento, non sono ancora note le condizioni delle persone coinvolte nell'incidente. Lo svincolo è stato chiuso e il traffico deviato su percorsi alternativi per consentire le operazioni di soccorso e ripristino della viabilità.