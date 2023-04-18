GRAVE LA GIOVANE ACCOLTELLATA IN CASA A BELPASSO, FERMATO L'EX COMPAGNO

Un uomo è stato fermato dai carabinieri del comando provinciale di Catania per tentato omicidio nell’ambito delle indagini sul ferimento, con diversi colpi di arma da taglio all’addome, di una 24enne...

Un uomo è stato fermato dai carabinieri del comando provinciale di Catania per tentato omicidio nell’ambito delle indagini sul ferimento, con diversi colpi di arma da taglio all’addome, di una 24enne a Belpasso.

Secondo quanto si è appreso, l’indagato avrebbe avuto in passato una relazione con la donna.

La sua posizione passerà al vaglio del gip dopo la richiesta della Procura di convalida del provvedimento. L’aggressione sarebbe avvenuta durante una lite nell’abitazione della vittima.

La 24enne è ricoverata nel reparto Terapia intensiva del Policlinico di Catania con la prognosi riservata.