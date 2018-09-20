GRAVE MA STABILE IL RAGAZZO INVESTITO DAL TRENO

Sono stazionarie, ma sempre gravi, le condizioni del 17enne investito ieri mattina da un treno della Ferrovia Circumetnea nei pressi di Paternò, nel catanese. Lo rende noto l’Azienda Ospedaliera Canni...

Sono stazionarie, ma sempre gravi, le condizioni del 17enne investito ieri mattina da un treno della Ferrovia Circumetnea nei pressi di Paternò, nel catanese. Lo rende noto l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania. Il giovane si trova da ieri pomeriggio in terapia intensiva nel reparto di Rianimazione dell’ospedale, dove è stato ricoverato al termine di un lungo e complesso intervento d’urgenza, cui è stato sottoposto da un’equipe multidisciplinare dopo il primo trattamento al Trauma Center del Pronto Soccorso. La prognosi sulla vita resta riservata.