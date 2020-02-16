GRAVE INCIDENTE SULLA SS 121 INCIDENTE IN DIREZIONE PATERNO'
FLASHUn grave incidente si è verificato poco fa sulla Ss 121, nel tratto tra Etnapolis e la nostra cittadina.Secondo le prime informazioni, ancora molto frammentarie, sarebbero coinvolte più vetture.U...
FLASH
Un grave incidente si è verificato poco fa sulla Ss 121, nel tratto tra Etnapolis e la nostra cittadina.
Secondo le prime informazioni, ancora molto frammentarie, sarebbero coinvolte più vetture.
Un veicolo è uscito fuori strada ribaltandosi. Sul posto un ambulanza del 118 mentre sembra che uno dei feriti sia ancora all'interno dell'auto finita oltre il guard rail.
Non sono ancora chiare nè la dinamica dell'incidente, nè le vetture coinvolte e il numero di eventuali feriti. Il traffico sta subendo rallentamenti in direzione Paternò, proprio a causa dell'incidente.
Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò