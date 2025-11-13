GRAVINA DI CATANIA. Auto si schianta contro un muro in via Gramsci: sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco

GRAVINA DI CATANIA – Paura questa sera, 13 novembre 2025, in via Gramsci, dove una Ford Fiesta è finita violentemente contro il muro esterno di un esercizio commerciale, distruggendone una parte e pro...

GRAVINA DI CATANIA – Paura questa sera, 13 novembre 2025, in via Gramsci, dove una Ford Fiesta è finita violentemente contro il muro esterno di un esercizio commerciale, distruggendone una parte e provocando grande spavento tra residenti e passanti.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’auto – per cause ancora in fase di accertamento – avrebbe perso il controllo terminando la sua corsa contro la struttura, abbattendo blocchi di cemento e colonnine.

L’impatto è stato particolarmente violento, come mostrano le immagini.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento non si hanno informazioni ufficiali su eventuali feriti.

Il tratto interessato sta registrando rallentamenti e la presenza di numerosi curiosi.

Notizia in aggiornamento.