GRAVINA DI CATANIA. AVEVANO GIÀ RAZZIATO DUE SUPERMERCATI, IL TERZO GLI È STATO FATALE: ARRESTATA COPPIA IN TRASFERTA DAL NISSENO

I Carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania hanno arrestato nella flagranza i coniugi nisseni Roberto LORETTA di anni 54 e Angela VASAPOLLI di anni 49, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

Grazie alla proficua collaborazione tra gli addetti alla sicurezza in servizio nei numerosi centri commerciali della provincia etnea, i militari hanno potuto bloccare la coppia mentre si allontanava dal supermercato “Ipercoop”, ubicato all’interno del centro commerciale Katanè di via Quasimodo nr.1, immediatamente dopo aver asportato generi alimentari.

La successiva perquisizione effettuata sull’autovettura Ford Focus, in uso ai predetti, ha permesso di rinvenire altri generi alimentari che erano riconducibili ad analoghi episodi di furto perpetrati nei supermercati esistenti presso i centri commerciali de “I Portali” e “Le Zagare”, ubicati a San Giovanni La Punta.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita agli avente diritto