GRAVINA DI CATANIA: CARABINIERI INSEGUONO UOMO ARMATO: PANICO TRA I PASSANTI

Panico questa mattina a Gravina di Catania, dove un pregiudicato armato ha impegnato per diverso tempo i carabinieri della stazione locale in un lungo inseguimento fra strade e campagna nella zona del Fasano.

L'uomo, nel tentato di fuggire alla cattura, ha attraversato diversi terreni, e durante la fuga sarebbe passato anche nei pressi dell'istituto comprensivo Tomasi di Lampedusa, dove sarebbe stato visto con l'arma in pugno da diverse persone, tanto che si era anche diffusa la notizia di uomo armato nella scuola.

La notizia è stata smentita dai carabinieri che non hanno ancora chiarito la dinamica di quanto è accaduto e forniranno maggiori dettagli nel corso della giornata

La circostanza probabilmente ha ingenerato un po' di confusione e alcuni siti d'informazione hanno addirittura parlato di bimbi in ostaggio.

