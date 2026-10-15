Gravina di Catania, evade dai domiciliari e fugge in scooter all’alt dei Carabinieri: arrestato 44enne

Il 44enne ha ignorato l’alt dei Carabinieri, dando il via a un inseguimento ad alta velocità tra le strade del paese. Rintracciato nei pressi della propria abitazione, è stato arrestato per evasione e denunciato per fuga pericolosa.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Gravina di Catania, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno intrapreso un inseguimento che si è poi concluso con l'arresto di un 44enne per “evasione” e denunciato anche per “fuga pericolosa”, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Al riguardo, gli operanti hanno predisposto in mattinata un posto di controllo in sicurezza procedendo a fermare, per i relativi accertamenti, alcuni veicoli in transito.

Ad un certo punto hanno notato avvicinarsi, a bordo di uno scooter, un uomo a loro già noto perché sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Per tale motivo gli hanno intimato l’alt ma lui, accelerando, ha superato il posto di controllo cercando di far perdere le sue tracce. I Carabinieri hanno immediatamente inseguito il centauro il quale, percorrendo a gran velocità diverse strade del comune di Gravina di Catania e compiendo manovre particolarmente rischiose, ha messo in pericolo l'incolumità dei Carabinieri e degli altri utenti della strada.

L'inseguimento, in stretto coordinamento con la Centrale Operativa, si è concluso poco dopo quando gli operanti, che non lo avevano mai perso di vista, lo hanno rintracciato nei pressi della sua abitazione, che stava raggiungendo sperando di non essere stato riconosciuto.

I Carabinieri, dopo averlo identificato compiutamente per un 44enne del posto, hanno accertato che era evaso dagli arresti domiciliari e, pertanto, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, lo hanno arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.