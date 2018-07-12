GRAVINA DI CATANIA: FIAMME MINACCIANO CASE - LE FOTO

Un vasto incendio di vegetazione e sterpaglie sta divampando ormai da circa mezz’ora nella zona compresa tra la Tangenziale di Catania e la via Coccia, all’ingresso di Gravina di Catania.Le lingue d f...

A cura di Redazione 12 luglio 2018 18:56

