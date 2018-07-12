GRAVINA DI CATANIA: FIAMME MINACCIANO CASE - LE FOTO
A cura di Redazione
12 luglio 2018 18:56
Un vasto incendio di vegetazione e sterpaglie sta divampando ormai da circa mezz’ora nella zona compresa tra la Tangenziale di Catania e la via Coccia, all’ingresso di Gravina di Catania.
Le lingue d fuoco rischiano di minacciare le vicine abitazioni. Attualmente sono quattro le squadre dei Vigili del fuoco impegnate per le complesse operazioni di spegnimento. A supporto degli uomini del 115 anche una squadra di volontari di protezione civile e due autobotti, di cui una del Comune.
(IN AGGIORNAMENTO)