GRAVINA DI CATANIA, GIOVANE TRASPORTAVA IN AUTO NOVE GROSSI COLTELLI: DENUNCIATO
I Carabinieri della Stazione di Vizzini hanno denunciato un 41enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Nel corso di un servizio perlustrativo i militari hanno notato c...
I Carabinieri della Stazione di Vizzini hanno denunciato un 41enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Nel corso di un servizio perlustrativo i militari hanno notato che l’uomo, a bordo della propria autovettura, una Fiat Bravo, stazionava stranamente nella piazza Umberto I del comune calatino come se fosse in attesa.
L’atteggiamento dell’uomo ha così indotto i militari ad effettuare un controllo che, in breve ha confermato i loro sospetti infatti, nascosti all’interno di un pacchetto di sigarette, hanno trovato 7 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al minuto.
Il rinvenimento ha così motivato l’estensione della perquisizione all’abitazione del pusher dove, nascosti tra gli indumenti, i militari hanno rinvenuto altri 10 grammi circa di marijuana ed una dose di hashish.