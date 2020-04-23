GRAVINA DI CATANIA, GIOVANE TRASPORTAVA IN AUTO NOVE GROSSI COLTELLI: DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Vizzini hanno denunciato un 41enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Nel corso di un servizio perlustrativo i militari hanno notato c...

I Carabinieri della Stazione di Vizzini hanno denunciato un 41enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di un servizio perlustrativo i militari hanno notato che l’uomo, a bordo della propria autovettura, una Fiat Bravo, stazionava stranamente nella piazza Umberto I del comune calatino come se fosse in attesa.

L’atteggiamento dell’uomo ha così indotto i militari ad effettuare un controllo che, in breve ha confermato i loro sospetti infatti, nascosti all’interno di un pacchetto di sigarette, hanno trovato 7 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al minuto.

Il rinvenimento ha così motivato l’estensione della perquisizione all’abitazione del pusher dove, nascosti tra gli indumenti, i militari hanno rinvenuto altri 10 grammi circa di marijuana ed una dose di hashish.