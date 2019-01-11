GRAVINA DI CATANIA: INCENDIO IN UN ABITAZIONE
Intorno alle 19,30 di oggi due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, con autobotti di rincalzo e autoscala, sono intervenute per lo spegnimento di un incendio sviluppatosi all'interno di una villetta in via San Polo angolo via Giacomo Leopardi a Gravina di Catania.
Le fiamme, fortemente alimentate, minacciavano di coinvolgere l'intero stabile e degli alberi di alto fusto vicini.
L'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il propagarsi dell'incendio ad altri ambienti prossimi alla villetta.
Messo in sicurezza contatore del gas metano sottoposto a forte surriscaldamento per la prossimità delle fiamme.
In corso attività di minuto spegnimento e verifica delle coperture in legno e tegole interessate dai fumi caldi dell'incendio.
Sul posto militari dell'Arma dei Carabinieri e personale della Polizia Locale.
Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.