GRAVINA DI CATANIA: INCENDIO IN UN ABITAZIONE

Intorno alle 19,30 di oggi due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, con autobotti di rincalzo e autoscala, sono intervenute per lo spegnimento di un incendio sviluppatosi a...

11 gennaio 2019 20:42
Intorno alle 19,30 di oggi due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, con autobotti di rincalzo e autoscala, sono intervenute per lo spegnimento di un incendio sviluppatosi all'interno di una villetta in via San Polo angolo via Giacomo Leopardi a Gravina di Catania.

Le fiamme, fortemente alimentate, minacciavano di coinvolgere l'intero stabile e degli alberi di alto fusto vicini.




L'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il propagarsi dell'incendio ad altri ambienti prossimi alla villetta.

Messo in sicurezza contatore del gas metano sottoposto a forte surriscaldamento per la prossimità delle fiamme.

In corso attività di minuto spegnimento e verifica delle coperture in legno e tegole interessate dai fumi caldi dell'incendio.

Sul posto militari dell'Arma dei Carabinieri e personale della Polizia Locale.

Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.

