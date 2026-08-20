Gravina di Catania, minaccia l’ex con una mannaia e fugge con un’auto: 53enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, con il supporto dei militari della Stazione di Sant'Agata Li Battiati, hanno arrestato in flagranza un 53enne, residente a Gravina di Catania ma di fatto senza fissa dimora, ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori, rapina aggravata e porto di arma atta ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L'intervento è scattato nel tardo pomeriggio, a seguito della segnalazione di una violenta aggressione in corso lungo via Etnea, a Gravina di Catania. Le pattuglie dell'Arma sono giunte rapidamente sul posto, ricostruendo quanto accaduto grazie alle testimonianze raccolte e alle immediate ricerche del presunto aggressore.

Secondo quanto emerso nella fase delle indagini, l'uomo avrebbe raggiunto la ex compagna, con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale durata circa 2 anni, e, al culmine di una lite, scaturita da motivi di gelosia, avrebbe dapprima strappato di mano il telefono cellulare alla donna e poi l’avrebbe minacciarla di morte impugnando una mannaia lunga 30 centimetri.

La situazione sarebbe poi ulteriormente degenerata quando un conoscente della vittima, intervenuto nel tentativo di aiutarla, sarebbe stato a sua volta minacciato con la stessa arma. A quel punto, l’aggressore avrebbe deciso di scappare e, per farlo, si sarebbe impossessato con la forza dell'autovettura dell'uomo intervenuto in soccorso della sua ex.

Le ricerche avviate nell’immediatezza dai Carabinieri hanno consentito di individuare in breve tempo il veicolo con il 53enne ancora a bordo, ma lui, accortosi dell'arrivo delle pattuglie, avrebbe abbandonato l'auto e cercato rifugio all'interno di un casolare disabitato, dove però è stato raggiunto e bloccato dai militari dopo un'immediata perlustrazione dell'area.

Nel frattempo, rincuorata dall’intervento dei Carabinieri, la donna ha raccontato di essere da tempo vittima di comportamenti aggressivi e persecutori da parte dell’ex, culminati nell'episodio avvenuto poco prima.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i militari dell’Arma hanno arrestato il 53enne che, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere e, quindi, condotto dai militari dell’Arma presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza.

I Carabinieri hanno anche sequestrato la mannaia utilizzata per le minacce e anche il telefono cellulare sottratto alla vittima.

L'episodio conferma l'attenzione costante dell'Arma dei Carabinieri nel contrasto alla violenza di genere, attraverso un intervento tempestivo sul territorio, la tutela immediata delle vittime e l'attivazione di tutte le procedure previste dalla normativa per garantire protezione e assistenza alle persone offese.