I Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato nella flagranza Daniele PEPE cl.87 e Orazio PEPE cl.82, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

GRAVINA DI CATANIA. NASCONDEVANO 6 KG DI “FUMO” NEL GARAGE: ARRESTATI DUE FRATELLI

Grazie ad una breve ma proficua attività info-investigativa, gli uomini del Nucleo Operativo hanno potuto fare irruzione in quel garage di via Francia, locale nella piena disponibilità dei due fratelli, dove, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati: 6 Kg circa di “marijuana”, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.

Gli arrestati, dopo l’udienza di convalida, sono rimasti nel carcere di Catania Piazza Lanza dov’erano stati associati dopo l’arresto.