GRAVINA DI CATANIA. RUBAVA GENERI ALIMENTARI DAL SUPERMERCATO DOVE LAVORAVA, DENUNCIATO.

I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno deferito in stato di libertà un 47enne, per furto aggravato.

Nello specifico, ieri sera, i militari, a seguito di segnalazione, hanno fermato il predetto nei pressi del Supermercato “ARD Discount”, dove lavorava quale commesso, e, a seguito del controllo, è stato trovato in possesso, tra altra merce regolarmente acquistata, di alcuni oggetti illegalmente sottratti dal citato esercizio commerciale, per un valore complessivo di circa 200,00 euro.

La merce recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.