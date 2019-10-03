GRAVINA DI CATANIA, SACCHEGGIANO IL "PUNTO ENEL" DI VIA GRAMSCI: ARRESTATI
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Gravina di Catania, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale etneo, hanno arrestato i catanesi Concetto GUERRA di 39 anni ed Alessandro NICOSIA di anni 40.
I due, in particolare, si erano resi responsabili di un furto nel negozio “Punto Enel” di via Gramsci nel corso del quale, dopo aver divelto la saracinesca e sfondato la vetrata, asportavano materiale informatico ed un telefono cellulare.
I militari hanno acquisito numerosi elementi di responsabilità a loro carico mediante l’acquisizione di alcuni filmati di videosorveglianza della zona, nonché riscontri satellitari sull’autovettura utilizzata per la realizzazione del furto.
I due sono stati posti agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.