95047

Gravina di Catania, sequestrati oltre 11mila articoli di Carnevale non a norma

Nell’ambito dei controlli economici sul territorio finalizzati a verificare il rispetto della normativa commerciale e a tutelare la sicurezza dei consumatori, i finanzieri del Comando Provinciale di C...

A cura di Redazione Redazione
02 febbraio 2026 19:24
Gravina di Catania, sequestrati oltre 11mila articoli di Carnevale non a norma -
News
Condividi

Nell’ambito dei controlli economici sul territorio finalizzati a verificare il rispetto della normativa commerciale e a tutelare la sicurezza dei consumatori, i finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sequestrato oltre 11.000 articoli di Carnevale privi delle indicazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo, tra cui luogo d’origineproduttore o importatoreistruzioniprecauzioni e destinazione d’uso.

In diversi casi è risultato assente anche il marchio CE, necessario ad attestare la conformità agli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea.

La merce è stata individuata dalle Fiamme gialle del I Gruppo all’interno di un esercizio commerciale di Gravina di Catania.

Tra i prodotti non conformi — e quindi potenzialmente pericolosi per la salute — figurano accessori, gadget per maschere di Carnevale e costumi per bambini.

Tutti gli articoli sono stati immediatamente ritirati dalla vendita e sottoposti a sequestro amministrativo, al fine di proteggere i consumatori e assicurare il corretto funzionamento della concorrenza.

Contestualmente, al titolare dell’attività, un cittadino cinese, sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre 35.000 euro, con segnalazione delle violazioni alle competenti Autorità amministrative.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047