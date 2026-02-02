Gravina di Catania, sequestrati oltre 11mila articoli di Carnevale non a norma

Nell’ambito dei controlli economici sul territorio finalizzati a verificare il rispetto della normativa commerciale e a tutelare la sicurezza dei consumatori, i finanzieri del Comando Provinciale di C...

Nell’ambito dei controlli economici sul territorio finalizzati a verificare il rispetto della normativa commerciale e a tutelare la sicurezza dei consumatori, i finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sequestrato oltre 11.000 articoli di Carnevale privi delle indicazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo, tra cui luogo d’origine, produttore o importatore, istruzioni, precauzioni e destinazione d’uso.

In diversi casi è risultato assente anche il marchio CE, necessario ad attestare la conformità agli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea.

La merce è stata individuata dalle Fiamme gialle del I Gruppo all’interno di un esercizio commerciale di Gravina di Catania.

Tra i prodotti non conformi — e quindi potenzialmente pericolosi per la salute — figurano accessori, gadget per maschere di Carnevale e costumi per bambini.

Tutti gli articoli sono stati immediatamente ritirati dalla vendita e sottoposti a sequestro amministrativo, al fine di proteggere i consumatori e assicurare il corretto funzionamento della concorrenza.

Contestualmente, al titolare dell’attività, un cittadino cinese, sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre 35.000 euro, con segnalazione delle violazioni alle competenti Autorità amministrative.