GRAVINA DI CATANIA . TENTA DI RUBARE I CERCHI DA UN’AUTO: DENUNCIATO.

I Carabinieri della Stazione di Gravina di Catania hanno denunciato un 30enne del posto in quanto gravemente indiziato di furto aggravato.

Nella nottata i militari sono intervenuti a seguito della segnalazione di un residente, tramite il 112 Numero Unico di Emergenza, di movimenti sospetti di una persona nei pressi di un’auto posteggiata in via Principato di Monaco.

L’equipaggio sopraggiunto celermente nel luogo indicato ha sorpreso il 30enne mentre, ancora accovacciato, armeggiava con i cerchi delle ruote di una Ford C-Max parcheggiata in strada.

Alla vista dei carabinieri si è dato precipitosamente alla fuga correndo e disfacendosi per prima cosa di una chiave a croce che stava utilizzando per smontare i bulloni, salvo poi dirigersi verso una vasta area verde poco distante.

Il fuggitivo, nel tentativo di “imboscarsi” e far perdere le sue tracce tra la vegetazione, ha anche perso il telefono cellulare che, recuperato dai carabinieri, ha iniziato a squillare in continuazione.

Proprio la suoneria del telefono ha allertato il 30enne che, accortosi di averlo perso e pensando che fosse poco distante da lui, è “sbucato” dalle sterpaglie dove si era nascosto per cercare di recuperarlo, trovando però anche i militari.