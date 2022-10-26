GRAVINA: RUBA SUPERALCOLICI PER UN VALORE DI 300 EURO, ARRESTATA UNA 23ENNE

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato in flagranza per “furto aggravato” una 23enne rumena.Al riguardo i militari dell’Arma, nella tarda mattina...

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato in flagranza per “furto aggravato” una 23enne rumena.

Al riguardo i militari dell’Arma, nella tarda mattinata di ieri, sono intervenuti presso un centro commerciale ubicato in territorio del comune di Gravina di Catania, dove era stato segnalato un furto in atto presso una rivendita di generi alimentari.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno quindi preso contatti con il responsabile del centro commerciale, monitorando insieme all’operatore della sala monitor dell’istituto di vigilanza, i movimenti sospetti di una donna. Quest’ultima, con al seguito un carrello e una sacca molto capiente sul braccio, dopo essersi furtivamente aggirando tra gli scaffali, soffermandosi maggiormente nel settore delle bevande, aveva nascosto nella borsa diverse bottiglie di super alcolici.

I militari a quel punto, si sono subito recati presso il negozio interessato, bloccando la giovane che aveva già oltrepassato con nonchalance le casse, senza pagare nulla.

La donna, identificata per la 23enne, messa davanti all’evidenza dei fatti, ha ammesso di avere sottratto dall’attività commerciale della merce, consegnando ben 13 bottiglie di liquori, del valore complessivo di circa 300 euro, restituite al titolare del negozio