GRAVISSIMO INCIDENTE A PALERMO, UN MORTO E 10 FERITI
E' gravissimo il bilancio di un incidente avvenuto a Palermo sulla circonvallazione, nel sottopasso di piazzale Einstein: una ragazza è morta e sei sono i feriti, di cui due gravissimi.
Un furgoncino adibito al trasporto passeggeri, uno scooter Yamaha 400 e una Fiat Panda si sono scontrati mentre percorrevano il sottopasso.
La vettura, nel violento impatto, si è capovolta.
A bordo viaggiavano due ragazze, una di 21 anni ha perso la vita; l'altra invece è stata rianimata sul posto e si trova adesso in ospedale in condizioni disperate.
Un'altra persona è rimasta ferita gravemente.
Sul posto stanno operando la polizia, i vigili del fuoco e diversi mezzi del 118. (ANSA).