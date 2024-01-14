GRAVISSIMO INCIDENTE A PIANO TAVOLA, ELISOCCORSO SUL POSTO

Nel pomeriggio di oggi, 14 gennaio 2023, un grave incidente si è verificato a Belpasso, nella zona industriale di Piano Tavola, in via Rinaudo. Le circostanze che hanno portato all'impatto tra un'Alfa...

Nel pomeriggio di oggi, 14 gennaio 2023, un grave incidente si è verificato a Belpasso, nella zona industriale di Piano Tavola, in via Rinaudo.

Le circostanze che hanno portato all'impatto tra un'Alfa Giulietta, un mezzo non specificato, e una moto SH 125 sono ancora sconosciute, ma il risultato è stato devastante.

L'impatto è stato così violento che il mezzo a due ruote è stato proiettato a oltre cento metri di distanza dal punto della collisione. Purtroppo, le due persone a bordo della moto hanno subito le conseguenze più gravi dell'incidente, riportando ferite serie.

Immediatamente dopo l'incidente, due mezzi del servizio 118 sono intervenuti sul luogo, soccorrendo i feriti. Uno dei ragazzi è stato trasferito al San Marco di Catania, mentre l'altro, a causa delle ferite più gravi, è stato trasportato in codice rosso tramite elisoccorso.

L'elicottero è atterrato nelle vicinanze del luogo dell'incidente per permettere un trasferimento rapido al Cannizzaro di Catania. Il giovane trasportato in elisoccorso presenta politrauma e trauma cranico, rendendo necessario un intervento immediato e specializzato..

Illeso ma sotto shock il conducente della macchina.

I Carabinieri sono giunti sul luogo per condurre i necessari rilievi al fine di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.