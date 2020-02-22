95047

GRAVISSIMO INCIDENTE IN VIA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

AGGIORNAMENTODue i feriti, i conducenti coinvolti nel sinistro che si è verificato questa sera in via Comunità Economica Europea, che sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le cure del caso...

22 febbraio 2020 21:20
AGGIORNAMENTO

Due i feriti, i conducenti coinvolti nel sinistro che si è verificato questa sera in via Comunità Economica Europea, che sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Momenti di grande preoccupazione per il possibile disperso occupante  della Fiat Punto che era stato segnalato in un primo momento.

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno setacciato la zona e concluse le ricerche, dopo ulteriore controllo con gli strumenti tecnologici sulla presenza di corpi.

Al momento chiuso al traffico  lo svincolo Misterbianco ss121 direzione Paternò per permettere i rilievi e ripristinare  le condizioni di sicurezza.

FLASH

Un grave incidente stradale si e verificato questa sera poco dopo le ore 20.30 in via Comunità Economica Europea nei pressi con lo svincolo circonvallazione in direzione Paternò a Misterbianco.

Per cause in via di accertamento si e verificato un sinistro che ha coinvolto due mezzi, uno dei quali, una Fiat Punto si è ribaltata.

Attimi concitati perché una persona sarebbe stata sbalzata dal fuori dal mezzo.

Sul posto i vigili del fuoco che con l'aiuto delle lampade stanno cercando tra le sterpaglie una persona al momento che risulta dispersa.

Sul posto polizia e due ambulanze del 118.

Al momento strada chiusa al traffico.
IN AGGIORNAMENTO

IN AGGIORNAMENTO

