GRAVISSIMO INCIDENTE IN VIA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

AGGIORNAMENTODue i feriti, i conducenti coinvolti nel sinistro che si è verificato questa sera in via Comunità Economica Europea, che sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le cure del caso...

A cura di Redazione 22 febbraio 2020 21:20

Condividi