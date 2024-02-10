95047

GRAVISSIMO INCIDENTE NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE, ELISOCCORSO SUL POSTO

AGGIORNAMENTO Il ciclista è stato trasferito con l'elisoccorso, che è atterrato all'interno del parcheggio di un supermercato, all’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del cas...

A cura di Redazione Redazione
10 febbraio 2024 14:04
GRAVISSIMO INCIDENTE NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE, ELISOCCORSO SUL POSTO -
News
Condividi

AGGIORNAMENTO

Il ciclista è stato trasferito con l'elisoccorso, che è atterrato all'interno del parcheggio di un supermercato, all’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

Avrebbe riportato gravi ferite. Non note le generalità si tratterebbe di un uomo di circa 50 anni

Sul posto la Polizia Municipale per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

GRAVISSIMO INCIDENTE NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE, ELISOCCORSO SUL POSTO
GRAVISSIMO INCIDENTE NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE, ELISOCCORSO SUL POSTO
GRAVISSIMO INCIDENTE NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE, ELISOCCORSO SUL POSTO
GRAVISSIMO INCIDENTE NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE, ELISOCCORSO SUL POSTO
GRAVISSIMO INCIDENTE NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE, ELISOCCORSO SUL POSTO
GRAVISSIMO INCIDENTE NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE, ELISOCCORSO SUL POSTO

Pochi minuti fa, nei pressi del Centro Commerciale Etnapolis, si è verificato un gravissimo incidente che ha coinvolto un camion e un ciclista.

Al momento, le informazioni sono frammentarie, ma secondo le prime testimonianze, si è verificato uno scontro tra i due mezzi.

Il camion avrebbe travolto e trascinato per circa 15/20 metri il ciclista.

Data l'urgenza della situazione, è stata immediatamente richiesta l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato nelle vicinanze della rotonda.

Al momento, le condizioni precise del ciclista non sono ancora state comunicate, ma si teme che abbia riportato gravi ferite.

I soccorsi sono sul posto per stabilire l'esatta dinamica sull'accaduto e per i soccorsi al ciclista.

Ulteriori aggiornamenti seguiranno non appena disponibili.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047