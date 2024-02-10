GRAVISSIMO INCIDENTE NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE, ELISOCCORSO SUL POSTO

AGGIORNAMENTO Il ciclista è stato trasferito con l'elisoccorso, che è atterrato all'interno del parcheggio di un supermercato, all’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del cas...

A cura di Redazione 10 febbraio 2024 14:04

