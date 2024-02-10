GRAVISSIMO INCIDENTE NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE, ELISOCCORSO SUL POSTO
AGGIORNAMENTO Il ciclista è stato trasferito con l'elisoccorso, che è atterrato all'interno del parcheggio di un supermercato, all’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del cas...
AGGIORNAMENTO
Il ciclista è stato trasferito con l'elisoccorso, che è atterrato all'interno del parcheggio di un supermercato, all’ospedale Cannizzaro di Catania per gli accertamenti e le cure del caso.
Avrebbe riportato gravi ferite. Non note le generalità si tratterebbe di un uomo di circa 50 anni
Sul posto la Polizia Municipale per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.
Pochi minuti fa, nei pressi del Centro Commerciale Etnapolis, si è verificato un gravissimo incidente che ha coinvolto un camion e un ciclista.
Al momento, le informazioni sono frammentarie, ma secondo le prime testimonianze, si è verificato uno scontro tra i due mezzi.
Il camion avrebbe travolto e trascinato per circa 15/20 metri il ciclista.
Data l'urgenza della situazione, è stata immediatamente richiesta l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato nelle vicinanze della rotonda.
Al momento, le condizioni precise del ciclista non sono ancora state comunicate, ma si teme che abbia riportato gravi ferite.
I soccorsi sono sul posto per stabilire l'esatta dinamica sull'accaduto e per i soccorsi al ciclista.
Ulteriori aggiornamenti seguiranno non appena disponibili.