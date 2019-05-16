95047

GRAVISSIMO INCIDENTE NEI PRESSI DEL GELSO BIANCO - ELISOCCORSO SUL POSTO

A cura di Redazione Redazione
16 maggio 2019 13:12
News
FLASH NEWS

Gravissimo incidente, si è verificato, nella tarda mattinata di oggi, sulla SS192 nei pressi del Gelso Bianco.

A scontrarsi violentemente un furgone con un autoarticolato.

Visto la gravità del ferito è stato necessario l intervento dell elisoccorso, atterrato da pochi minuti

Sul posto i Carabinieri di Misterbianco per i rilievi del caso e per stabilire le responsabilità nello scontro e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.

Forti rallentamenti sul traffico

