GRAVISSIMO INCIDENTE NEI PRESSI DEL GELSO BIANCO - ELISOCCORSO SUL POSTO
A cura di Redazione
16 maggio 2019 13:12
Gravissimo incidente, si è verificato, nella tarda mattinata di oggi, sulla SS192 nei pressi del Gelso Bianco.
A scontrarsi violentemente un furgone con un autoarticolato.
Visto la gravità del ferito è stato necessario l intervento dell elisoccorso, atterrato da pochi minuti
Sul posto i Carabinieri di Misterbianco per i rilievi del caso e per stabilire le responsabilità nello scontro e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.
Forti rallentamenti sul traffico
