GRAVISSIMO INCIDENTE NEL FOGGIANO, 4 MORTI: TRA LE VITTIME, DUE BIMBE DI 8 E 10 ANNI

Sono due le bambine, di 8 e 10 anni, morte nell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in provincia di Foggia: si tratta di due dei quattro figli della famiglia che viaggiava a bordo dell'Audi che si è scontrata con una moto il cui conducente, un 29enne originario del Mali, ha perso la vita.

Le piccole viaggiavano con la madre 27enne, anch'essa morta nell'incidente; il loro papà 40enne, la sorella di 13 anni e il fratellino di 4 anni, tutti e tre rimasti feriti e ora ricoverati.

L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 75 a quattro chilometri da borgo Tressanti, una frazione nelle campagne a circa 18 chilometri da Cerignola.

Secondo quanto ricostruito finora, le vittime erano a bordo di un'Audi guidata dal padre, un bracciante agricolo originario del Mali, ora ricoverato nell'ospedale Casa sollievo della sofferenza a San Giovanni Rotondo.

La mamma era polacca.

I due figli sopravvissuti sono ricoverati nell'ospedale di Foggia.