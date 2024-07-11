95047

GRAVISSIMO INCIDENTE NELLA NOTTE A CATANIA: PERDONO LA VITA DUE GIOVANI SU UN MEZZO A DUE RUOTE

Un tragico incidente stradale si è verificato a di Catania nella notte. L'evento drammatico è avvenuto intorno alle 2 lungo Corso Indipendenza, all'angolo con Corso IV Novembre, dove hanno perso la...

A cura di Redazione Redazione
11 luglio 2024 09:04
Un tragico incidente stradale si è verificato a di Catania nella notte.

L'evento drammatico è avvenuto intorno alle 2 lungo Corso Indipendenza, all'angolo con Corso IV Novembre, dove hanno perso la vita due ragazzi, rispettivamente di 18 e 22 anni, che si trovavano a bordo di un mezzo a due ruote.

Le circostanze precise dell'incidente sono ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia municipale locale. Al momento, non è chiaro se si tratti di un incidente autonomo oppure se vi sia stato un scontro con un'altra autovettura. Gli inquirenti stanno lavorando per determinare la dinamica del sinistro e raccogliere tutte le informazioni necessarie per comprendere appieno l'accaduto.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno fornito supporto ai soccorritori.

Presenti anche il personale medico del 118, che purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due giovani.

