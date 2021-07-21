GRAVISSIMO INCIDENTE NELLA NOTTE: MORTI DUE CENTAURI NEL RAGUSANO

Gravissimo incidente nella notte sulla strada provinciale 3 nei pressi dell’incrocio di Chiaramonte , due i mezzi coinvolti un’autovettura Bmw e uno scooter.Per cause non note si è verificato un viole...

Per cause non note si è verificato un violento scontro che ha coinvolto una Bmw ed uno scooter.

L'uomo alla guida della Bmw per evitare l’impatto è andato a sbattere contro un muro di calcestruzzo. La macchina si è capovolta. Nonostante ciò non ha potuto evitare il gravissimo impatto con lo scooter. Sono morti i due motociclisti.

Al momento non ci conoscono le loro generalità

L’autista della automobile ha subito diverse ferite escoriazione ma non è in pericolo di vita.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, per i rilievi i carabinieri del nucleo radiomobile compagnia di Vittoria, per la viabilità la Polizia del commissario di Vittoria, due ambulanze del 118 una di Acate e una di Comiso, quella di Comiso per constatare il decesso dei due motociclisti mentre quella proveniente da Acate ha trasportato l’autista della Bmw all’ospedale di Vittoria.