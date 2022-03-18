GRAVISSIMO INCIDENTE NELLA NOTTE SULLA CATANIA-PALERMO: UN MORTO E 4 FERITI

Un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte in autostrada tra Villabate e Palermo, all’altezza del centro commerciale Forum. Sei auto sono r...

Un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte in autostrada tra Villabate e Palermo, all’altezza del centro commerciale Forum. Sei auto sono rimaste coinvolte nello scontro, due vetture si sono ribaltate.

La vittima è Giuseppe Ponte, 71 anni, originario di Palagonia (Ct); i quattro diversi feriti sono stati trasportati negli ospedali palermitani. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del 118 con diverse ambulanze.

La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata terribile. Tanti i momenti di tensione sul luogo dello scontro dove c'erano anche i parenti delle persone coinvolte.

L'autostrada è rimasta chiusa per consentire alle squadre di soccorso di potere intervenire e alla polizia stradale di eseguire i rilievi per stabilire le responsabilità.