GRAVISSIMO INCIDENTE SS 121 - ELISOCCORSO SUL POSTO
A cura di Redazione
05 febbraio 2019 11:58
***FLASH***
Gravissimo incidente verificatosi pochi minuti fa sulla Strada Statale 121 direzione Paternò dopo il rifornimento.
Ad essere coinvolte un Autocarro e 3 autovetture, una Citroen c3, una Mercedes 320 ed una bmw.
Sul posto ambulanze, i carabinieri per rilievi
Atterrato da pochi minuti sul posto elisoccorso.
Traffico bloccato
IN AGGIORNAMENTO