GRAVISSIMO INCIDENTE SS 121 - ELISOCCORSO SUL POSTO

***FLASH***Gravissimo incidente verificatosi pochi minuti fa sulla Strada Statale 121 direzione Paternò dopo il rifornimento.Ad essere coinvolte un Autocarro e 3 autovetture, una Citroen c3, una Merce...

05 febbraio 2019 11:58
News
***FLASH***

Gravissimo incidente verificatosi pochi minuti fa sulla Strada Statale 121 direzione Paternò dopo il rifornimento.

Ad essere coinvolte un Autocarro e 3 autovetture, una Citroen c3, una Mercedes 320 ed una bmw.

Sul posto ambulanze, i carabinieri per rilievi

Atterrato da pochi minuti sul posto elisoccorso.

Traffico bloccato

IN AGGIORNAMENTO

